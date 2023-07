Temptation Island, Ale e Federico: lei dice basta e chiede il falò di confronto

Ale si sente delusa da Federico e decide di chiedere il falò di confronto immediato sul finale della puntata di lunedì 10 luglio di Temptation Island, ma le cose non vanno come si sarebbe aspettata.

Fidanzati da tre anni i due ragazzi di Trieste arrivano al reality dei sentimenti per capire cosa sarà il futuro, lei vuole più concretezza, lui non sa cosa prova davvero per lei. Ma poi nel corso del reality dice esplicitamente di aver capito di non essere innamorato di lei. Ale rimane molto ferita da queste parole e si avvicina al single Lollo. E quando Federico la vede così in sintonia con un altro uomo, inizia a provare gelosia.

Nella puntata di lunedì 10 luglio di Temptation Island, Ale è ancora più vicina a Lollo finché, in una serata sulla spiaggia sotto le stelle scatta il bacio. Il giorno dopo la ragazza viene chiamata nel pinnettu per un video di Federico i cui dice che per lui Ale è una ‘gabbia d’oro’, e la dipinge come una persona che non ha nessuna passione e ripete che “io non provo per lei quello che lei prova per me” e addirittura spiega che lui sta aspettando che la scelta di lasciarsi la prenda lei. Poi arriva un altro video in cui il ragazzo racconta agli altri fidanzati la sua attrazione per una single, Carmen con cui poi divide momenti di tenerezza.

Alessia a questo punto si sfoga: “Quando sono entrata qua non avrei mai pensato di avvicinarmi a un altro perché per me Federico è sempre stato al primo posto. Penso di essere una brava persona, mentre lui si sta comportando male. Se lui non ce la fa a prendere questa decisione, la prendo io”. A questo punto chiede un falò immediato e scoppia a piangere. Eppure è molto decisa nella sua scelta, quando arriva Filippo gli conferma: “Sono convintissima perché ne ho subite tante e non ho più intenzione di subire tutto questo”.

Filippo raggiunge quindi Federico al villaggio dei fidanzati per dargli la notizia. Lui si aspetta di trovare lei in lacrime, non sospetta forse quanto sia arrabbiata e decisa ad andare fino in fondo.

Federico risponde che ci avrebbe pensato. Quando Filippo lo va a prendere la sera, mentre Alessia è già davanti al fuoco, Federico risponde: “Mi sono reso conto che voglio capire cosa provo per Ale. Ho conosciuto qui una ragazza che mi piace e mi sta facendo provare sensazione che non so se ho mai provato con Alessia, quindi voglio continuare il mio percorso e rifiuto il falò”.

La reazione della fidanzata alla notizia, è di grande delusione:“E’ l’ennesima dimostrazione che è un egoista e che a me non ci pensa proprio. Quindi da questo momento in poi io faccio il mio percorso, senza pensare minimamente a lui”.