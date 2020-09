Prime lacrime per Carlotta e Speranza

Neanche mezzora dall'inizio del programma e la fidanzata Carlotta viene chiamata nel pinnettu per il primo video: il suo fidanzato Nello conversa amabilmento con la bionda single Benedetta. La conversazione si fa piccante e vira sul seno della bella tentatrice; e sono le prime lacrime per la ragazza di Anzio.

Intanto Alberto racconta cosa non va tra lui e Speranza dopo 16 anni e si sbilancia con la quasi certezza al 90% di uscire da solo a fine programma. La fidanzata che vede il video scappa a rifugiarsi nella sua camera, mentre le altre fidanzate cercano di confortala e bisbigliano su l'atteggiamento anbiguo di Alberto.

Le ragazze al primo falò si confrontano con Alessia ed è subito il punto con Speranza e l'amarezza per ben 2 video da vedere e per una la freddezza con cui Alberto parla dei 16 anni e del disinnamoramento verso la fidanzata. Ma i video sono forse peggio: la fidanzata campana vede ondeggiamenti di bacino durante una festa in giardino e coccole su una sdraio; mentre i compagni di villaggio di Alberto gli fanno notare il suo interesse per la single Nunzia.

Tornati nei rispettivi villaggi mentre le fidanzate sono affrante e sconfortate per quanto visto, i ragazzi cercano subito le singles Benedetta e Nunzia e cercano la loro complicità tra scherzi e risate.

