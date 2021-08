Temptation Island: Alessandro Autera e Carlotta Adacher la storia è già finita

La nona edizione di Temptation Island si è conclusa con alcuni importanti colpi di scena, come l'ormai famoso schiaffo di Manuela a Stefano, e come non dimenticare la rottura con rancore tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni.

I due sono usciti da single ma hanno voluto incontrare i tentatori ai quali si erano avvicinati, in particolare Alessandro sembrava nutrire un particolare interesse per la tentatrice Carlotta Adacher, lasciando intendere che fuori si sarebbero frequentati, a fare chiarezza sulla loro "relazione" la stessa Adacher.

Temptation Island, la verità sulla storia tra Carlotta Adacher e Alessandro Autera

Carlotta Adacher e Alessandro Autera nel villaggio dei fidanzati si erano avvicinati moltissimo, ma non tutte le rose fioriscono. Rispondendo ad alcune domande su Instagram Carlotta ha rivelato di non essere mai stata la fidanzata di Alessandro, anzi. La tentatrice sarebbe molto felice se Autera diventasse il nuovo tronista di Uomini e Donne. Si può dire che la storia si morta sul nascere, stessa cosa è successa a Jessica con il "suo" tentatore Davide Basolo, i due non sono mai stati insieme, ma adesso Jessica avrebbe un'altra relazione.