Temptation Island: Jessica e Alessandro escono da single ma con i tentatori

Il viaggio nei sentimenti di Jessica e Alessandro è finito con un brutto naufragio. I due, pieni della propria arroganza, hanno terminato la loro relazione con un'ultima litigata. Se all'inizio Alessandro sembrava sicurissimo del suo sentimento, Jessica fin da subito ha mostrato di avere dei dubbi. I dubbi di lei, e le sue azioni, hanno innescato la miccia del risentimento e così Alessandro ha iniziato ad avvicinarsi e a lasciarsi andare con la single Carlotta. Anche i sui atteggiamenti sono diventati sempre più esagerati e così i due fidanzati si sono allontanati sempre di più.

Il falò di confronto tra Jessica e Alessandro

A chiamare il falò anticipato è stato Alessandro che non ha accettato di vedere la compagna dormire con il tentatore Davide. Il loro confronto è stato, tutto sommato, breve: hanno visto dei video Jessica ha cercato di sminuire quello che i video mostravano e Alessandro si è arrabbiato.

Se Jessica spesso ha utilizzato dei sotterfugi per non farsi sentire, togliere il microfono, sussurare, andare a largo in mare, Alessandro, invece, senza molti problemi ha detto alla single Carlotta di provare un interesse per lei e di questo si è vantato. Perché ciò dovrebbe essere un suo merito non è chiaro, ma ciò che è certo è che il loro amore era finito già da tempo.

"La nostra vita sessuale è sparita, non mi tocca da una vita" accusa subito il fidanzato, lei risponde incolpando il ragazzo a sua volta sottolineando come lui non abbia mai fatto un passo nei suoi confronti. "Lui non mi ha mai amato e lo conosco bene, di questa tizia con cui ha fatto il cretino non gliene frega niente. Dopo tutto questo tempo capisco che una bella donna possa stuzzicarlo, ma si capisce che non è interessato".

Alessandro non ci sta e chiede alla sua fidanzata Jessica spiegazioni sui suoi comportamenti avuti nel villaggio… Secondo voi usciranno insieme o separati da #TemptationIsland? pic.twitter.com/HTUsdTQCUR — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Alessandro non è d'accordo e porta come prova la sua dichiarazione: "Io ho il coraggio di dirle le cose, quella ragazza lì la ringrazio mi ha aperto gli occhi, io me la vado a prendere".

Il confronto si è concluso con la volontà di entrambi di uscire da soli, o meglio con i tentatori. Alessandro ha chiesto di incontrare la "pantera" Carlotta, Jessica è andata dal single Davide. Chissà se martedì sera, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata, la coppia sarà ancora divisa.

Anche Jessica lasciato il falò di confronto decide di vedere e di salutare il single Davide con la promessa di rivedersi fuori! #TemptationIsland pic.twitter.com/RUXh3AflQl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021