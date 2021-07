Temptation: Jessica e Alessandro al capolinea, lei ha dormito con Davide

La quinta puntata di Temptation è stata molto intensa, così tanto da mettere a rischio l'arredamento dell'Is Morus Relais. Jessica e Alessandro dopo un'iniziale quiete ha dato il meglio di sè tra abbracci, carezze e bagni vedo non vedo nella vasca idromassaggio.

I due hanno aperto le danze, ma Jessica ha deciso di ballare la baciata. Il suo interesse per il single Davide era nota fin dall'inizio, ma con il passare dei giorni il loro essere vicini, fisicamente, è cresciuto sempre di più fino ad arrivare a dei possibili baci negli alloggi dei tentatori.

Jessica e Alessandro al capolinea: la notte della compagna con Davide

La strategia di Alessandro è quella di fare il finto indifferente rispetto alle immagini che vede della compagna. Per lui tutto "scivola via", "non lo tocca", però i fatti sono molto diversi. Prende a calci soprammobili, deve stare in piedi perché non riesce a trattenere la rabbia etc.. Ciò che più spesso rinfaccia alla compagna è di "averle comprato tutto", tutto quello che voleva e ciò nel corso delle puntate ha creato dell'ironia sul web.

Alessandro, ma visto che compri tutto, 'na casa me la compri? #TemptationIsland — Mariacarla82? (@MariacarlaL) July 26, 2021

Alessandro è stato chiamato nel pinnettu per vedere alcuni video della compagna, sempre più vicina al tentatore: baci su collo e guance, carezze alle gambe, lunghi abbracci e sguardi ammiccanti.

"Sto in piedi perché sennò do un destro alla televisione che sfondo il Pinnettu" e poco dopo "A me queste cose non mi toccano" però quando vede Jessica tra le braccia del tentatore, seduti sul divano, sgancia una pedata ad un oggetto di scena rompendolo. Un'evidente contraddizione...

Alessandro però pochi minuti dopo poco è stato richiamato dalla produzione per vedere un altro video e vedendo la compagna chiedere a Davide di dormire insieme esplode nuovamente:

Quanto sono rabbioso, mamma mia... avevo gli occhi bendati. Questa è una guerra devastante. Fatemi stare calmo sennò do fuoco a tutte le cose. Io ho la rabbia che parte da dentro, fin da piccolo, per questo faccio tanto sport. A me fa schifo vederla, chiamerei il falò per dirglielo.

Per la terza volta viene chiamato nel pinnettu e vede che Davide va a dormire nella camera di Jessica, i due prima si mettono in due letti separati, poi quando le luci vengono spente (forse pensando di non essere ripresi?) Jessica va da Davide. I due si abbracciano, si guardano, si baciano sul viso. Tutto ciò ha spinto Alessandro a chiedere il falò di confronto.