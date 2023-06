Temptation Island 2023, Alessia e Davide sono la seconda coppia: il video di presentazione

Si chiamano Alessia e Davide i nuovi due protagonisti della prossima edizione di Temptation Island. Il video di presentazione della seconda coppia pronta a mettersi in gioco nel programma di Canale 5 è arrivato a qualche giorno di distanza da quello di Gabriela e Giuseppe, anche loro alle prese con le difficoltà sentimentali che sperano possano essere superati alla fine del loro percorso.

Alessia ha 32 anni ed è fidanzata con Davide da 11 anni. "Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con una persona molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest'anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare" racconta nella clip social. Dal canto suo, Davide spiega di aver saputo della relazione clandestina di Alessia per un anno e mezzo, ma di averglielo tenuto nascosto. Lui vuole partecipare al programma per capire se riuscirà a perdonarla "e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Quando la guardo negli occhi vedo chi mi ha tradito". Come andrà a finire? La prima puntata di Temptation Island è per lunedì 26 giugno.