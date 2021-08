Alessio e Natascia di Temptation Island si sono lasciati: l'annuncio in una diretta social

La coppia non ha superato la crisi nata dopo la partecipazione al programma che sembrava aver sancito un nuovo capitolo della loro storia

A poco è servito il percorso di coppia a Temptation Island: Alessio Tanoni e Natascia Zagato si sono lasciati a qualche settimana dalla fine del programma che li aveva visti uscire insieme, pronti a riprovarci.

A comunicare la rottura è stato il ragazzo nel corso di una diretta social con l’amico Ste Socionovo, anche lui tra i protagonisti dell’ultima edizione della trasmissione di Canale 5. Ai suoi follower Alessio ha confidato che con Natascia qualcosa era definitivamente cambiato, precisando anche non c’entrano terze persone e che ora intende solo godere di un periodo di solitudine e riflessioni.

Perché Alessio e Natascia si sono lasciati

Dopo Temptation Island la crisi tra Alessio e Natascia è tornata a minare il loro rapporto. "Stiamo vivendo un momento difficile" aveva confidato lei rispondendo alle domande dei follower: "Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio".

I tentativi di recuperare la relazione, tuttavia, non sembrano aver sortito l’effetto sperato e le stesse incomprensioni che avevano spinto la coppia a partecipare al programma sono tornate a galla. Se l’allontanamento sia o meno definitivo non è chiaro: interessante sarà ascoltare la versione di Natascia che al momento non ha rilasciato alcun commento.