Temptation Island 2023: quando inizia, le coppie, i tentatori e tutte le informazioni

Dopo un anno di stop torna il viaggio nei sentimenti: Temptation Island. Il docu-reality in cui le relazioni di coppia sono messe alla prova dai tentatori e dalle tentatrici sarà in programma in prima serata su Canale 5. Come sempre al conduttore il compito di dare voce alle emozioni, paure e anche all'amore che le coppie dimostreranno, o meno, di provare.

Quando va in onda Temptation Island

Al momento non è ancora certa la data d'inizio dello show, ma guardando quando fu programmata la messa in onda nel 2021 è probabile che l'undicesima edizione di Temptation Island inizierà intorno alla fine di giugno 2023. Il giorno del programma di solito è il lunedì e quindi potrebbe iniziare il 26 giugno o il 3 luglio 2023.

Temptation Island: quante puntate in programma

Nel 2021 le puntate erano 6 e probabilmente il numero rimarrà invariato. Come sempre andranno in onda su Canale 5 dalle 21:30.

Il conduttore di Temptation Island

Ogni nave ha bisogno del proprio comandante e la nave di Temptatio Island anche quest'anno potrà contare su Filippo Bisciglia, 45 anni. Sarà proprio lui a condurre i falò di confronto e a recarsi dai fidanzati o dalle fidanzate per comunicare situazioni poco piacevoli oppure la richiesta di un confronto anticipato.

Le coppie di Temptation Island

Al momento non sono note le coppie che parteciperanno al programma: i casting sono ancora aperti e la produzione è alla ricerca di persone tra i 20 e i 35 anni non sposati e senza figli in comune. È evidente che in questa edizione non ci saranno personaggi famosi e quindi chi aveva sperato di trovare personaggi del Grande Fratello Vip o influencer rimarrà deluso. Come nel 2021 le coppie dovrebbero essere sei.

I tentatori di Temptation Island

Anche quest'anno non potranno mancare i bellissimi tentatori e tentatrici che per 21 giorni metteranno alla prova la volontà e la fedeltà delle coppie. Al momento, proprio come per le coppie, non si sa chi saranno: il numero però dovrebbe rimanere invariato ovvero 24/25.

Dove vedere Temptation Island 2023

Come già scritto Temptation Island andrà in onda su Canale 5 dalle 21:30, sarà visibile in streamin sul sito Mediaset Infinity e anche su Witty Tv.

Dov'è girato Temptation Island

Il mare cristallino della Sardegna dovrebbe tornare a essere il palcoscenico di Temptation Island. Nel 2021 l'Is Morus Relais, in Sardegna, era stato scelto per ospitare le coppie che hanno potuto godere di una baia incorniciata tra lingue di bianca e sottile sabbia e il mare dalle mille tonalità di azzurro.

Come funziona Temptation Island

Le coppie che decidono di partecipare saranno divise in due villaggi e con loro vivranno, anche se in strutture diverse, i tentatori o le tentatrici. Lì avranno occasione di mettersi alla prova e capire se i loro sentimenti sono sinceri e se la vita di coppia è davvero quello che vogliono. Ogni settimana vedremo i falò in cui i partner scopriranno cosa i rispettivi compagni hanno o non hanno fatto. Tutti hanno l'occasione di chiedere un falò di confronto anticipato tramite il quale possono andare via prima rispetto alla fine del programma.