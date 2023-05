Temptation Island 2023, parla Raffaella Mennoia: primi dettagli sulle coppie

Dopo un anno di assenza Temptation Island sta per tornare. Il programma della società Fascino di Maria De Filippi che racconta le crisi tra coppie e le loro conseguenze occuperà di nuovo il palinsesto di Canale 5, nel corso di sei prime serate su cui al momento solo Raffaella Mennoia ha svelato qualche dettaglio.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, l'autrice braccio destro di Maria De Filippi ha raccontato che ormai il cast è quasi al completo e che la maggior parte delle coppie protagoniste è già stata scelta. Sulla loro attenta selezione si è concentrato molto del lavoro di Mennoia proprio perché al centro della scena ci saranno sempre i loro sentimenti, veri protagonisti di un format che ha sempre appassionato il pubblico. "Credo che più di tutto ai telespettatori siano mancati quel sano divertimento e quella immedesimazione che coinvolgono un po’ tutti", ha commentato l'autrice parlando dello stop dello scorso anno, per il quale ha ricevuto moltissimi messaggi da parte di fan che ne chiedevano il ritorno.

Temptation Island 2023, coppie vip e nip?

Ma cosa deve aspettarsi il pubblico di Canale 5 da Temptation Island 2023? Secondo indiscrezioni, questa nuova edizione potrebbe non vedere protagoniste delle coppie vip, lasciando la scena a sole persone sconosciute. Diverso il caso dei tentatori e delle tentatrici che potrebbero essere ex volti di Uomini e Donne. A tal proposito Raffaella Mennoia non conferma né smentisce, certa che il dettaglio non faccia la differenza per il successo: "Se sono coppie, sono coppie. E le dinamiche alla fine sono quelle", ha aggiunto.

E sui criteri di selezione: "Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l'uno verso l'altra" ha aggiunto: "Ecco, c'è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?'". Quanto a lei, Raffaella Mennoia ha detto che non avrebbe alcun problema a partecipare lei stessa al reality, ma non saprebbe dire come si comporterebbe.