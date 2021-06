Temptation Island, riprese finite. Raffaella Mennoia: "Edizione particolare, nulla è come sembra"

Attesa quasi finita per i fan di Temptation Island che hanno già liberato da ogni impegno la serata di mercoledì 30 giugno per seguire l’esordio della nuova edizione su Canale 5. Mentre procede il conto alla rovescia per la messa in onda, Raffaella Mennoia ha pensato di aggiornare i follower sulle dinamiche che animeranno le puntate, le cui riprese all’Is Morus Relais, in Sardegna, si sono concluse qualche giorno fa

Senza entrare nello specifico, l’autrice del programma ha definito “particolare” questa edizione: “Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… Ma è normale”, ha spiegato in diverse Instagram Stories, alimentando la curiosità dei telespettatori con frasi sibilline volte a fa capire che, anche stavolta, non mancheranno colpi di scena: “Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”.

Facile, dunque, immaginare come possa essersi ripetuta la consuetudine del reality dei sentimenti, con alcune delle coppie che restano insieme dopo liti e minacce di addii e altre che clamorosamente si riappacificano per costruire un nuovo presente. Al momento si conoscono solo le coppie protagoniste del reality che metterà alla prova i loro legami: chi di loro deciderà di restare insieme e chi si lascerà per sempre? Il responso nelle sei puntate in programma: dopo quella del 30 giugno, le successive vanno in onda il 5, 12, 19/07 e 26 luglio per poi avere una finale il 2 agosto.

Le coppie di Temptation Island