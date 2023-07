Temptation Island, anticipazioni della puntata in onda stasera: tornano Gabriela e Giuseppe, torneranno insieme?

Un'altra attesissima puntata di Temptation Island è in programma per questa sera. A partire dalle 21:30 su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con il "viaggio nei sentimenti" delle coppie ancora in gioco. Tra pinnettu che lasciano l'amaro in bocca ai partner e i falò che invece rivelano dettagli spesso impensabili.

Le anticipazioni della puntata del 17 luglio di Temptation Island

Nella nuova puntata di Temptation vedremo Federica che sta riscoprendo se stessa e che ha ammesso di avere una nuova consapevolezza di se stessa, chissà il fidanzato, Manuel, si renderà conto che la sta perdendo. Come non parlare poi di Giuseppe e Gabriela: la coppia si sarebbe ufficialmente lasciata durante lo scorso falò, ma questa sera vedremo un nuovo confronto. Cosa succederà tra di loro? Si chiariranno? Decideranno di provare a tornare insieme?

Daniele vedrà delle immagini della compagna Vittoria che lo sconvolgeranno e che lo porteranno ad affermare che lui "così non si è mai spinto". Federico invece, che non ha accettato il falò di confronto anticipato con la compagna Ale, ha deciso di continuare il suo percorso con la tentatrice Carmen: "La parte tre del percorso quello tra me e Carmen, di là non vedo più nulla". Esattamente la stessa cosa sta facendo Ale che ha espressamente chiesto che nessun video venga mandato al compagno. Anche Mirko e Perla vedranno immagini che non si sarebbero mai aspettati e chissà quali provvedimenti decideranno di prendere.