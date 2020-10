Temptation Island chiude col botto di ascolti, Alessia Marcuzzi: “Un’edizione che ci ha insegnato molto”

'Temptation Island' ha chiuso la sua ottava edizione con numeri che hanno confermato il gradimento dell’ampia fetta di pubblico da sempre affezionato alle dinamiche di un reality mai povero di colpi di scena. La sesta e ultima puntata del viaggio nei sentimenti in onda ieri, 20 ottobre 2020, ha registrato il 20,97% di share (pari a 3.504.000 telespettatori), superando di due punti il dato della scorsa settimana. Un risultato ottimo per il programma di Canale 5 che ha tenuto testa alla concorrenza della replica della fiction 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore' su Rai1 (16,16% di share e 3.589.000 di telespettatori, a fronte però di una durata inferiore rispetto al reality).

Alessia Marcuzzi commenta l’ottava edizione di Temptation Island

Il risultato di questa edizione di Temptation Island è stato salutato con entusiasmo dalla conduttrice Alessia Marcuzzi: “Sono molto contenta di questa edizione di Temptation Island che, ancora una vota, non ha deluso le aspettative rivelandosi un programma attuale e capace di creare discussioni e - perché no- qualche riflessione”, ha commentato: “Un programma che commuove, coinvolge e in cui tanti di noi si identificano. Mai come in questa edizione questo viaggio nei sentimenti ci ha insegnato che dobbiamo tornare al dialogo, aprirci e confrontarci per gestire al meglio il rapporto con i nostri sentimenti”.

“Temptation Island convince così tanto pubblico e si fa seguire perché in fondo, a suo modo, racconta di tutti noi”, le dichiarazioni dei curatori del docu-reality Raffaella Mennoia e Fabio Pestrello: “I dubbi, le conferme, le paure o le aspettative che ognuno di noi ha riguardo al proprio partner e alla propria storia sentimentale, sono sempre gli stessi. A Temptation Island però si ha modo di vederli vivere da altri con un riflettore puntato 24 ore al giorno. In quel contesto i sentimenti si esprimono con la personalissima forza dei protagonisti che a volte ci somigliano, altre volte meno, ma di fatto non sono distanti dai nostri. Perché i detti o i non detti, la gioia o il disincanto oppure il coraggio di affrontare una realtà o la voglia di riscoprire un sentimento, sono gli stessi ingredienti che compongono la vita di chiunque. A volte si può sorridere delle reazioni dei protagonisti o si può comprenderli proprio come sorrideremmo o ci faremmo coinvolgere dai nostri amici e parenti o perché no, da noi stessi”.

“Non bisogna dimenticare che l’idea del programma nasce come un esperimento sociologico creato da una società americana di studi scientifici perché il racconto delle umane vicende d’amore è molto difficile che non appassioni”, hanno concluso: “D’altronde non per niente per dirla con la Dickinson, ‘che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore’. E forse per questo non finiremo mai di studiarlo…”.