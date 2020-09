Temptation Island, buona la prima. Ecco cosa vi siete persi!

Il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi tornato con le nuove puntate.

Alessia Marcuzzi, che per la seconda volta prende il posto dello storico padrone di casa Filippo Bisciglia si destreggia tra le sei nuove coppie a confronto, tutte rigorosamente non famose ed i single tentatori, 11 ragazzi e 11 ragazze che da stasera e per i prossimi 21 giorni metteranno alla prova l'amore dei protagonisti per i rispettivi partner.

Una raffica di presentazioni e momenti strappalacrime questa sera, sin da subito, con le fidanzate Carlotte e Speranza disperate per l'atteggiamento dei fidanzati Nello e Alberto che entrano subito in grande confidenza con le single Benedetta e Nunzia, tra complimenti estetici e confessioni di disinnamoramento.

Amedeo mancava dal primo falò dei fidanzati; la sua fidanzata Sofia scopre da un video nel pinnettu di un vecchio tradimento del fidanzato. E’ subito falò di confronto! Non era mai successo a Temptation Island che venisse richiesto un confronto così anticipato. Tra di due sono subito sguardi e lacrime, ma davanti alla fidanzata e all'evidenza dei fatti, Amedeo crolla e confessa il tradimento.

Lei però è disposta a perdonarlo e a ricominciare da zero; Amedeo è titubante e sconfortato, deve capire se è ancora innamorato di Sofia. Nonostante tutto i due decidono comunque di uscire insieme dal programma tra un "Ti Amo" di lei e un "Sei sicura?" di lui.

Anna al falò vede un video che le conferma i dubbi su Gennaro e sul essere troppo materialista e immaturo, oltre che un pò sessista. Lui si sente ferito dalle dichiarazioni di lei e dalla complicità tra lei e il single Mario, che addirittura regala una sua camicia alla ragazza. Lui deluso si consola tra le braccia della tentatrice Giulia. Ma ecco che all'ennesimo video dove lui si sente ripetutamente offeso e deluso dalle dichiarazioni della ragazza chiede un immediato falò di confronto. Anna si presenterà?

La gelosia di Davide viene subito fuori nel primo video del pinnettu per Serena, che al momento dell'arrivo sull'isola era già stata scelta e notata dai single Roberto ed Ettore. Il fidanzato resta un pò in disparte fino a quando però non vede il video in cui Serena spensierata continua la vita nel villaggio e dichiara di volere vivere questa esperienza libera e spensierata.

Nel villaggio dei fidanzati Antonio cerca conforto nel nuovo amico Gennaro per paura di vedere qualcosa di brutto della ragazza Nadia; non deve attendere molto, perchè al primo falò la vedrà sciolta e disinibita mentre organizza uno streap-tease tra i ragazzi single. In primo momento le immagini sembrano non averlo toccato più di tanto, ma il giorno dopo Gennaro chiedere di rivedere il video e ha una reazione spropositata.

Appuntamento a mercoledì prossimo allora, con i falò e i video rivelazione per le scoprire cosa hanno fatto le nostre coppie.