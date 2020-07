Temptation Island 2020, chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tra una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane: lavoro e storia d'amore

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. Lei è una famosa showgirl italiana, presente in tv da più di trent'anni, lui un doppiatore.

Chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane: problemi di coppia

La loro storia è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pietro viene paparazzato in compagnia di un’altra donna. Antonella vive male il presunto tradimento di Pietro ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si riscopre innamorata più di prima e decide di affrontare la convivenza.

Entrambi accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a Temptation Island, curiosi di come affronteranno i rispettivi percorsi.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il percorso a Temptation Island

Prima puntata. Durante i primi giorni di peramanenza all'Is Molus Relais, la coppia si mantiene calma. Lui non si lascia corteggiare dalle single, lei neanche. A spiazzare lei è però una confessione dell'uomo, che senza mezzi termini rivela alle ragazze di essere un feticista. "Non credevo lo confessasse di fronte alle telecamere", ammette Elia.

Seconda puntata . Antonella Elia si lascia andare a diverse confidenze sul suo ex fidanzato: "Fabiano, lo adoro. Per me è come un fratello. Pietro è molto geloso, i nostri litigi sono per il 90% per Fabiano". Pietro, davanti a certe dichiarazioni, esplode. Il doppiatore ha infatti spiegato che lui in realtà concede molta libertà in questo senso alla compagna e non capisce perché deve sentirsi dire il contrario. Pietro però non sa che, in realtà, Antonella sta facendo di tutto per provocare il fidanzato e vedere una sua reazione...