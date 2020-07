Temptation Island 2020, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Chi sono Manila e Lorenzo: lavoro e storia d'amore

Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva e Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore, si conoscono da quattro anni ma sono fidanzati da tre.

Mentre Lorenzo è sempre stato scapolo, Manila ha avuto, invece, alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli. Manila ammette che Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore di ghiaccio, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato Lorenzo dice che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici.

Chi sono Manila e Lorenzo: problemi di coppia

Entrambi partecipano a Temptation Island sicuri della forza del loro amore: «Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo» dice Manila.

Manila e Lorenzo, il percorso a Temptation Island

Prima puntata. Tutto (per ora) fila liscio nel rapporto tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Divisi l'uno in un villaggio e l'altra nell'altro, entrambi rispettano il loro rapporto, senza lasciarsi sedurre dai tentatori single. Quanto durerà questa pace? Chissà. Di certo c'è che, già a partire dalla prossima puntata, Manila si lascerà accarezzare da un aitante corteggiatore...

Seconda puntata. Manila si lascia sedurre dai ragazzi single e Lorenzo appare profondamente deluso. A farlo stare male sono però, in particolare, alcune dichiarazioni di Manila sulla loro relazione a distanza: "Le bugie che dice sono esagerate - tuona - Prima di venire qua si è parlato che forse compro una casa a Roma. Gli 'eterni fidanzatini' mi sta sulle balle come parola, non sono un ragazzino. Non ho problemi a prendermi cura di lei e dei figli. Non ho mai lasciato una fidanzata per la strada. Ho le spalle larghe e cammino a testa alta". Manila riuscirà a correggere il tiro?