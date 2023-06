Temptation Island 2023, chi sono Manu e Isabella: età, lavoro e presentazione

Manu e Isabella sono una delle coppie protagoniste di “Temptation Island 2023”, il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da lunedì 26 giugno dalle 21.20 su Canale 5. I due dovranno vivere separati in due villaggi turistici (entrambi situati Sardegna), in resort occupati da 28 single (14 donne per gli uomini e altrettanti uomini per le donne). Riusciranno a costruire un dialogo per vivere il proprio futuro in serenità?

Chi sono Manu e Isabella

Tra le coppie di “Temptation Island 2023”, Manu e Isabella sono tra coloro che, affidandoci alla presentazione del promo, premettono reciproco amore. A fare richiesta di partecipazione è stato lui che, dichiara di avere 27 anni e di amare la sua donna, con la quale vive una relazione che va avanti da tre anni e mezzo. Isabella ha 26 anni e lavora in un'agenzia di organizzazione di eventi, mentre lui è un tranviere. Quali sono, dunque, i problemi che attanagliano i due? Provenienti da Milano, hanno radici molto distanti: lei è figlia di Milano centro, lui di un quartiere popolare. Una distanza che si manifesta soprattutto quando provano a fare progetti per il futuro. Nella seconda metà del promo, però, Isabella prende la parola e sottolinea che le cose non stanno esattamente così: “Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti”, dice la ragazza, ma “dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti”. Ci tiene comunque a precisare che da parte sua l’amore non manca, ma che quello della convivenza – voluta da lui, ma che rende scettica lei – è un passo rischioso. Riuscirà la partecipazione a “Temptation Island” a dare loro delle risposte?

Le altre coppie di Temptation Island 2023

Partecipano a "Temptation Island 2023" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Davide (32 e 39 anni), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni), Daniele e Vittoria (33 e 32 anni), Ale e Federico (entrambi 31 anni), Francesca e Manuel (23 e 30 anni) e Perla e Mirko (25 e 26 anni).