A Temptation Island vince l'amore: Claudia e Ste si sposeranno

Per Claudia e Ste è tempo di tornare a casa, pensare al matrimonio e lavorare sul loro rapporto. A deciderlo è stata Claudia che dopo aver espresso numerosi, e pesanti, dubbi sul fidanzato ha deciso di chiamare il falò di confronto dopo aver visto un video dove Ste piangeva ricordando alcuni piccoli, ma importanti, gesti di quella che era la loro quotidianità.

"Quando io tornavo da lavoro, o lei tornava da lavoro, e uno dei due era in casa ci aspettavamo a braccia aperte e stavamo abbracciati minuti a coccolarci" ricordando questi bei momenti Ste si è commosso. "Lo avevo dimenticato, stando qua mi sono ricordato - ha aggiunto Ste tra le lacrime -. Era bellissimo, queste cose mi mancano, mi rendo conto che io non le ho fatto presente le mie mancanze".

Il falò di confronto tra Claudia e Ste

Dopo alcune settimane di confusione Claudia ha finalmente trovato le risposte alle sue domande e ai suoi dubbi quando ha visto le lacrime del suo futuro sposo. Claudia dopo aver chiamato il falò di confronto ha aspettato Ste seduta, ma quando il compagno era abbastanza vicino si è alzata e ha abbracciato le braccia aspettando un suo abbraccio. I due si sono abbracciati e hanno iniziato a piangere dimostrando di essere ancora innamorati e di aver sofferto la distanza, le frasi sentite e i gesti visti.

Claudia nel villaggio si era avvicinata al single Luke e questo aveva mandato in confusione e aveva fatto arrabbiare (tanto da dover sfogare la rabbia prendendo a pugni un pouff) Ste, tutta questa sofferenza è stata spiegata da Ste durante il falò:

"Sto una mer*a. "Ti ho visto quel ragazzo, non sentivi la mia mancanza, hai detto che non sai se più se vuoi sposarmi, se vuoi avere dei figli con me. Hai parlato solo dei miei errori e non ti sei mai soffermata sui tuoi. Come vuoi che sto?"

"Alcune cose le ho dette perché volevo una reazione da parte tua" ha risposto Claudia, "Mi sono sentita come non mi sentivo da tempo, libera e spensierata. Ho provato a farti capire che non mi sentivo così con te, ma tu non mi hai capita". La ragazza ha poi elencato, tra le lacrime, tutti quelli che secondo lei sono gli errori del compagno, riconoscendosi però di aver sbagliato anche lei spesso:

Non ti accorgi di quando piango, di quando esco con gli occhi rossi dal bagno e se anche te ne accorgi ti accontenti del mio 'va tutto bene', vorrei che tu ti impegnassi a capirmi di più. Ci sono persone che conosco da una settimana qui e hanno capito più cose di te. Sicuramente ci sono mancanze da parte mia, ad esempio non ti chiedo mai scusa. Qui dentro mi sono analizzata e ho capito che devo impegnarmi e migliorare. Il nostro rapporto è partito da un'amicizia e questo è un valore aggiunto, vorrei che ritrovassimo la complicità che avevamo. Vorrei che tu avessi più pazienza, voglio che tu non alzi più la voce così che io possa riuscire ad aprirmi per raccontarti cosa non va, ma se tu ti arrabbi io mi chiudo.

I due dopo essersi confrontati si sono baciati appassionatamente ritrovando la scintilla che prima si era un po' sopita, i due non solo escono insieme dal programma ma hanno confermato la data del matrimonio giurandosi di provare a migliorarsi, in particolare Ste le ha ripetuto di fidarsi di lui e di raccontargli i suoi sentimenti: "Le cose non me le devi fare capire, me le devi dire. Niente mi ferisce, e anche se mi ferisce vado avanti. Io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo, te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli".