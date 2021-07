Temptation Island: Claudia e Ste verso il matrimonio

Il lockdown aveva messo a dura prova la relazione, tra preoccupazioni e convivenza forzata h24. Tra i due in particolare era stata Claudia ad accusare la crisi maggiormente, tanto da essere arrivata a mettere in discussione il suo amore per il fidanzato. A chiamare il programma era stata proprio la ragazza che durante la permanenza nel villaggio della fidanzate aveva anche definito Ste "viscido" per il modo con cui si approcciava a lei quando voleva fare l'amore. Temptation però è servito e adesso i due sono più felici che mai: "Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante".

Intervistati dal magazin di Uomini e Donne i due hanno commentato la loro partecipazione a Temptation e hanno confermato che la loro relazione è più solida che mai. La conferma di quanto detto al periodico è arrivata nell'appuntamento che mostra le coppie a un mese dalla fine della relazione.

Claudia e Ste un mese dopo: ecco cosa è successo

Una coppia nuova, che ha ritrovato l'interesse nel comprendersi e nel parlare, basta a mezze verità e risentimenti. I preparativi per il matrimonio vanno a gonfie vele e i due hanno ritrovato la tanto agognata complicità. Il 7 agosto si sposeranno e hanno consegnato a Filippo Bisciglia la partecipazione.

"Parliamo, litighiamo anche, ma parliamo molto. Stiamo facendo molte cose insieme e i preparativi per il matrimonio ci stanno tenendo impegnati" hanno dichiarato tra sorrisi e sguardi complici, Ste ha poi sottolineato che anche dal lato intimo le cose sono cambiate... in meglio!