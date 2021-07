Temptation Island, la frase shock di Claudia su Ste: "Ho l'ansia quando mi tocca e gli dico 'Inizi a fare il viscido?'"

Due protagonisti di Temptation Island sono Claudia e Ste. La coppia doveva sposarsi lo scorso anno, ma la pandemia ha bloccato il grande passo. I problemi della coppia però sono anche altri tra cui un quasi scomparsa del desiderio sessuale da parte di Claudia, nonchè il perduto interesse nel fare un figlio con Ste.

Claudia e Ste: i problemi di coppia

"Pensavo mi mancasse subito, invece non sento tutta la mancanza che speravo, mi immaginavo, di sentire. E se continua a mancarmi così poco? perché?" ha dichiatato Claudia parlando del fidanzato al tentatore Luke.

Il single ha chiesto alla fidanzata di parlare della sfera sessuale e la risposta poco felice di Claudia non è tardata ad arrivare: "Lui non è molto cambiato, si avvicina e mi cerca ma è diventata una cosa meccanica. In livello caratteriale non mi trovo più bene e questo si ripercuote nell'intimità. Cerco scuse, mi irrigidisco, non riesco proprio: mi prende l'ansia appena si avvicina. Ormai segue uno schema e io capisco quanto vuole qualcosa e infatti ci scherzo sopra e gli dico "Inizi a fare il viscido?" Di mio sono molto passionale, ma ormai mi sento spenta e lui non mi chiede nemmeno più il perché", ammette lei lasciando il suo fidanzato nel gelo più totale seduto al falò. "Anche se lui non c'è, mi sento bene. Non sento tutta quella mancanza che speravo o mi immaginavo di sentire"

"Io sto venedo a conoscenza di cose che... lei non mi ha detto mai nulla di tutto quello che ha detto - ha risposto un po' sconvolto Ste al falò -. Io non voglio pensare male, voglio capire... però ho paura di perderla e di perderci. Io la vedo come la futura mamma dei miei figli, come mia moglie. Meglio saperle adesso queste cose che dopo il matrimonio. Meglio che siano uscite adesso, io pensavo che la cosa più difficile sarebbe stata stare bravo nel villaggio con le tentatrici, ma non è così...".

Il ragazzo tornato nel villaggio dei fidanzati si è diretto verso la spiaggia per prendere a pugni un pouff e poi ha affermato "Non posso sposare una così".