Temptation Island: la prima coppia Claudia e Ste, con un matrimonio in sospeso

Temptation Island ancora non ha una data d'inizio precisa ma le prime coppie sono già state svelate e già dai video di presentazione si capisce molto dei nuovi partecipanti. Il conduttore ancora una volta sarà Filippo Bisciglia e poichè la seconda edizione estiva e vip (condotta da Alessia Marcuzzi) non sarà realizzata è molto probabile che i volti noti della tv siano uniti ai non famosi.

Le coppie di Temptation Island: Claudia e Ste

Della coppia ancora non sappiamo molto, ma nel video di presentazione parlano così della loro relazione

Claudia: “Mi chiamo Claudia, ho 26 anni e sono fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo”

Ste: “Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020. Con la pandemia però abbiamo dovuto rimandare”

Claudia: “Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”

Ste: “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”

La data di debutto non è ancora ufficiale. Secondo il listino pubblicato da Publitalia, l'esordio dovrebbe avvenire mercoledì 30 giugno 2021, mentre la conclusione sarebbe in programma il 2 agosto. E' però probabile che, come spesso accade, il palinsesto subisca variazioni. Di certo c'è che il programma si sposterà al lunedì già a partire dalla settimana successiva. Sei puntate in tutto: dopo quella del 30 giugno, le successive vanno in onda il 5, 12, 19/07 e 26 luglio per poi avere una finale il 2 agosto.