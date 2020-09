Temptation Island, Alessia Marcuzzi conferma: “Una coppia è già scoppiata, è stata tosta”

Temptation Island scalda i motori e si prepara alla partenza per mercoledì 16, quando su Canale 5 andrà in onda la versione “nip” del programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi. Proprio quest’ultima, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato un po’ del dietro le quinte e di quello che il pubblico vedrà da mercoledì.

Marcuzzi ha confermato anche alcune indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, cioè che una delle coppie sarebbe già scoppiata subito all’inizio e avrebbe abbandonato il reality.

Tutto vero, ha detto Alessia Marcuzzi. I due fidanzati si sono lasciati durante i primi giorni di registrazione. “La fidanzata ha scoperto un tradimento appena arrivata. È stata tosta, ci sono stati dei momenti difficili”, ha rivelato Alessia Marcuzzi. Quella rivelazione ha spiazzato non solo la diretta interessata ma anche la stessa conduttrice, molto partecipe delle esperienze dei concorrenti. “Probabilmente se lo immaginava o non so, però quando lo ha capito è stato davvero una botta, è stata tosta”, ha aggiunto Marcuzzi.

Temptation Island senza vip, Alessia Marcuzzi: "Ogni tanto c'è l'inaspettato, mi piace di più"

Quest’edizione di Temptation Island vede protagonisti solo persone non famose. “Non ti dico che sia meglio (rispetto all’edizione vip, ndr) però i famosi hanno già la percezione delle telecamere. I non famosi no. Ogni tanto c’è l’inaspettato, davvero. A me piace di più”, ha ammesso Marcuzzi.

Parlando di coppie scoppiate, tradimenti e amore, Silvia Toffanin in chiusura ha fatto ad Alessia Marcuzzi una domanda sul suo matrimonio e la conduttrice ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi: “L’amore va a gonfie vele”.