Temptation Island: la coppia di Valentina e Tommaso, 19 anni di differenza e tanta gelosia

Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Temptation Island è iniziata. Il programma dovrebbe iniziare a fine giugno e le prime coppie sono state presentate, tra queste ci sono anche Valentina e Tommaso e Claudia e Ste.

A presentare quest'edizione ancora una volta Filippo Bisciglia, su Canale 5. Vista la cancellazione dell'edizione vip è probabile che vip e nip parteciperanno insieme.

Le coppie di Temptation Island: Valentina e Tommaso

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Valentina e Tommaso. Lei 40, lui 21, 19 anni di differenza e un grande problema di gelosia.

"Sono Valentina, ho quasi 40 anni e da un anno e sette mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me. C’è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla" ha spiegato Valentina.

"Sono innamoratissimo di Valentina - rispondeTommaso - Io mi sono scelto una moglie, non una ragazza. Devi fare la moglie, non è che perché ho 20 anni allora ti diverti".