Dov'è girato Temptation Island? Is Morus Relais: prezzi e location

Il viaggio nei sentimenti torna in prima serata su Canale 5. Temptation Island prende il via lunedì 26 giugno a partire dalle 21:30. Come sempre le coppie, che avranno come condottiere Filippo Bisciglia, che partecipano metteranno alla prova il loro amore parlando dei loro dubbi, raccontando cosa non va con il proprio partner a sconosciuti: i tentatori e le tentatrici.

Il tutto avverrà in un luogo magico e dalla bellezza incontaminata: il resort "Is Morus Relais" nel sud della Sardegna. I protagonisti dello show vivranno in villette affacciate sul mare, circondate da spiagge meravigliose bagnate da acque cristalline. Le sette coppie saranno divise e soggiorneranno in due parti diverse del villaggio a fare loro compagnia ci saranno i single.

Dove si trova Is Morus Relais

Per 21 giorni quindi Is Morus Relais è stata la casa dei protagonisti dello show. Il resort si trova a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, in Sardegna. Il luogo è facilmente raggiungibile perché si trova a soli 50 km dall'aeroporto e con circa un'ora di viaggio in auto è possibile arrivare nella struttura alberghiera. Le spiagge più belle che si trovano lì nei dintorni sono quelle di la Pineta, la Perla Marina, Riva dei Pini, Stella Marina e Cistos.

Is Morus Relais da sempre ospita Temptation Island, nell'agosto del 2020 nella struttura erano divampate le fiamme, ignote le cause del rogo che partite da un'auto parcheggiata nel parcheggio ha bruciato in parte la sala congressi. Per fortuna nessun ospite rimase coinvolto e la struttura rimase regolarmente aperta.

Quanto costa un soggiorno a Is Morus Relais

Il resort è organizzato in ville, e in camere, e dispone di un'area verde molto ampia, questo permette privacy e riservatezza. All'interno sono presenti piscine e aree relax. I prezzi variano a seconda della sistemazione scelta e vanno da 121 fino a 258 euro a notte, ma per alcune ville il prezzo è ancora più alto: sei notti in Villa Marte, ad esempio, costano tra gli 8.700 e i 9.600 euro, oppure villa Gamma che arriva anche a 12.600 euro.