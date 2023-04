Temptation Island: saltano i nomi di due ex gieffini, la decisione di Maria De Filippi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non saranno a Temptation Island. Da giorni questa possibilità stava rimbalzando sui social, ma non rispecchierebbe la realtà. Secondo il settimanale Chi non ci sarebbe alcuna possibilità di vedere i Donnalisi nello show di Canale 5, che la scorsa estate non è andato in onda. Secondo le indiscrezioni riportate dal magazine non ci sarà alcuna coppia vip e quindi chi sperava anche nel ritorno in tv di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli rimarrà deluso.

Dietro la scelta di Maria De Filippi, sì perché Temptation Island è un prodotto Fascino (società di proprietà di Maria), non ci sarebbe la volontà di escludere i volti del Gf Vip 7, semplicemente ha scelto di mandare in onda un'edizione di nip. Ma questa ulteriore esclusione, voluta o meno, fa riflettere. È come se i concorrenti del Gf si fossero creati terra bruciata tutt'intorno: nessun invito a Verissimo, dure prese di posizione mentre il reality era ancora in onda da parte di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Insomma, non solo non ci saranno ospitate tv per le interviste ma neanche programmi che al momento sono interessati a prendere gli ex vipponi nei loro salotti.