Temptation, il surreale falò di confronto tra Tommaso e Valentina: "Ti ho sognata, ti mancava metà braccio"

Eì giunta al capolinea la relazione tra Valentina e Tommaso, artefice di tale risultato è Tommaso che ha deciso di tradire senza pudore la fidanzata baciando la single Giulia.

Il falò di confronto tra Valentina e Tommaso

A portare Valentina a chiamare il falò anticipato è stato il comportamento del fidanzato, o presunto tale. Il ragazzo come risposta al "comportamento irrispettoso" (non esistente) della fidanzata ha iniziato un gioco di sguardi con la single Giulia che poi hanno portato a baci appassionati di fronte alle telecamere.

All'arrivo di "Tommi" sulla spiaggia la fidanzata ha esclamato "Complimenti!". "Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Vedendo il primo video però… Ti sei dimenticata di quanto sono malato. Io non ho fatto nulla epr ripicca". Valentina è accusata di aver appoggiato i seni sulla schiena di un single durante un gioco e altro.

Il 21enne ha poi giustificato il suo cambiamento parlando di un "sogno rivelatore"

"Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te, ho rosicato a vederti con il tuo seno appoggiato al suo corpo".

I deu iniziano a vedere i filmati che hanno fatto infuriare il giovane fidanzato, ma nulla giustifica il suo comportamento. "Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale, ma ora non ti vedo più come prima. Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un'altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso. Questi filmati mi hanno dato fastidio. Io da quel giorno non ho più pensato a lei nello stesso modo. La notte non dormivo per la tachicardia. Tu dovevi essere perfetta e invece".

Filippo Bisciglie ha poi cercato di far tornare centrali i video e i baci di Tommaso, senza riuscirci molto e così ha fatto la fatidica domanda Valentina e Tommaso: "Vuoi tornare a casa da solo/sola?". Per Valentina era un "sì", per Tommaso è un "no", ma poi allontanandosi dal falò il 21enne ha bofonchiato: "Sono proprio contento almeno esco da qua e sono più sereno di prima".