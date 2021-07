Temptation Island: Floriana cambia idea e decide di uscire con Federico

L'amore a quanto pare ha prevalso e così, durante la quinta puntata di Temptation Island, Federico e Floriana hanno deciso di uscire insieme ribaltando così la sorte che durante lo scorso appuntamento sembrava ormai scritta.

Federico si è scusato, ha giurato di cambiare e di impegnarsi di più nella relazione, Floriana gli ha creduto anche se con qualche riserbo.

Il falò di confronto di Federico e Floriana

Federico molto commosso ha aspettato la fidanzata seduto sul tronco dove proprio lui l'aveva lasciata da sola per un'ora. Floriana al secondo falò, sempre richiesto da lei, aveva deciso di lasciarlo. Le lacrime e le scuse non erano riuscite a scalfire la corazza di rabbia che la ragazza si era creata. Federico molto scosso per la decisione neanche 24 ore dopo ha deciso di chiedere un nuovo falò, per cercare di chiarire.

"Volevo mettermi in gioco per capire, ma ho capito che voglio solo lei e basta, per fortuna che ho fatto questo e sono venuto qui a fare quello che ho fatto, altrimenti tornavo a casa e la storia finiva in due mesi" ha confidato a Filippo Bisciglia mentre aspettava la compagna.

La sua "insistenza" e probabilmente il secondo round di lacrime hanno addolcito Floriana. Dopo alcuni complimenti, e già con gli occhi rossi, il 34enne le ha letto una lettera (a parole non riusciva ad esprimersi): "Sono stato il solito buffone, ma ho capito che senza di te mi sento vuoto, non potrei mai pensare di svegliarmi la mattina e non vederti al mio fianco, anche se non parlo tu riesci sempre a trovare il modo per calmarmi. Sei una persona speciale e meriti un uomo che sappia prendersi cura di te".

"Sono state le 24 ore più lunghe e tristi della mia vita - ha poi aggiunto Federico -. Ti ricordi quando tuo padre mi chiese se ci saremmo sposati, io risposi di sì subito, senza esitazioni".

Sticazzi Floriana e Federico uscitemi il limone di Manuelaaaa ohhhh ???? #TemptationIsland — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) July 26, 2021

Floriana già si capiva che avrebbe accettato le sue scuse, ma ha voluto sottolineare la sua posizione: "Sono belle le parole che hai detto, non le metto in dubbio, ma quelli che ho visto sono fatti. Tu hai il brutto di vizio di sbagliare con le parole e sai quanto mi feriscono, ti sei rapportato con un'altra ragazza in un modo troppo… L'amore c'è, io sono sempre innamorata, se devo ragionare con la testa non ci dovrei nemmeno tornare, se devo ragionare con il cuore, io questa persona la amo".

La decisione è presa: i due sono usciti insieme, ma prima un bacio per riappacificarsi.