Temptation Island, un fidanzato fa (già) discutere: spunta lo scoop a pochi giorni dall'inizio

Ancora una settimana e poi una nuova edizione di Temptation Island animerà i lunedì sera dei telespettatori. Cinque le coppie pronte a mettersi alla prova in quello che è descritto come un "viaggio nei sentimenti" alla fine del quale ognuna di esse deciderà se restare insieme o lasciarsi definitivamente. Riusciranno i partner a superare le tentazioni che serpeggiano nel villaggio? Sapranno ricostruire un nuovo equilibrio alla fine del percorso? I dubbi dovrebbero essere risolti nel corso delle puntate, ma - stando a una segnalazione diffusa da Amedeo Cenza informato sulle dinamiche del gossip - per qualcuno di essi la questione con la compagna sarebbe stata già decisa prima di iniziare questa esperienza.

"Le riprese sono iniziate e all'interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più ‘fidati’ che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori": questa l'indiscrezione che si legge nella storia Instagram in questione dove non viene fatto alcun accenno al nome del presunto "fidanzato calcolatore" già deciso a mettere fine alla sua storia d'amore al di là di Temptation Island. Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel: queste le coppie fino ad ora annunciate. Per capire su chi di loro potrebbero rivolgersi i sospetti non resta che aspettare il 26 giugno prossimo.