Filippo Bisciglia celebra Temptation Island e smonta i programmi copia: frecciatina per Giulia De Lellis?

Alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia racconta le emozioni per il debutto alla guida del reality dei sentimenti di cui è storico conduttore da otto anni. Amatissimo dal pubblico che attende l’appuntamento televisivo come imperdibile tappa estiva, il 44enne romano è pronto anche stavolta a guidare le coppie disposte a mettersi in gioco per riequilibrare le loro storie d’amore, vero nocciolo di una narrazione che non risente della concorrenza con altri programmi.

"Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi", ha precisato Bisciglia parlando al magazine Uomini e Donne: "Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi. Qui invece non vincono nulla, se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e, appunto, qualche risposta in più. Noi siamo le storie d’amore, le storie vere. Gli altri chissà. E poi siamo i primi e il primo amore non si scorda mai".

Nessun riferimento esplicito, ma il pensiero che il rimando indiretto sia stato a Love Island, format partito in Italia qualche settimana fa su Discovery+ condotto da Giulia De Lellis balza all’immaginazione, considerando anche che il dating show in questione prevede proprio la vittoria di un montepremi per la coppia vincitrice.

Tuttavia, l’influencer prestata alla tv ha già totalmente sgomberato il campo dalle intenzioni di fare concorrenza al programma prodotto dalla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi artefice della sua popolarità a Uomini e Donne: "A parte che non sfiderei mai Maria, ma andiamo in onda in periodi diversi, c’è prima Love Island e poi Temptation", aveva assicurato: "Sono due format diversi. Di simile c’è solo il nome".