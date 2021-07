Temptation Island, Floriana: "Ho aspettato Federico un'ora all falò"

La quarta puntata di Temptation Island è iniziata "male" per una coppia. Floriana e Federico non stanno vivendo delle settimane facili, in realtà solo Floriana poiché è costretta a vedere il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Vincenza.

Dopo gli ennesimi abbracci, apprezzamenti, occhi lunghi, parole dolci (che non riguardano mai lei) Floriana ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato.

Floriana e Federico: il rifiuto del confronto

Per alcuni/alcune Temptation Island non è un viaggio nei sentimenti, ma una vacanza,e per questo motivo li rifiuto di Federico al falò anticipato non è stata una sorpresa. Floriana vestita d'oro ha aspettato per un'ora il compagno sul tronco in spiaggia, con lei solo Filippo Bisciglia. Al suo rientro al villaggio delle fidanzate Floriana ha esclamato: "Ridicolo, ma ridicolo. Ho aspettato un'ora. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma io tra venti giorni ti dò un calcio in culo".

Floriana afferma di essere arrivata al limite, di essere delusa e amareggiata e di voler porre fine alla sua relazione che ormai, dopo tutto quello che ha visto, non ha senso. Secondo quanto anticipato da Filippo ci sarà un secondo falò, chissà se Federico si presenterà.

Manuela è molto delusa dall’atteggiamento del suo fidanzato Stefano e si sfoga con le altre fidanzate… #TemptationIsland la aiuterà a chiarirsi tutti i dubbi? pic.twitter.com/XJKouTqnLA — Temptation Island (@TemptationITA) July 19, 2021