Temptation Island: l'addio di Floriana a Federico in lacrime

La coppia è scoppiata, al secondo falò di confronto chiesto da Floriana, Federico ha deciso di presentarsi e con gli occhi rossi. Una scena che però non ha smosso di una virgola Floriana che ha deciso di lasciarlo proprio sullo stesso tronco sul quale il giorno prima lo aveva aspettato per un'ora.

Il falò di confronto tra Floriana e Federico

I due hanno visto i video in cui Federico si avvicinava alla single Vincenza, i complimenti, le avances e nulla Federico ha negato tutto. Il fidanzato ha affermato di aver fatto tutto ciò per arrivare alla consapevolezza che è molto innamorato di Floriana. Le sue sarebbero state solo strategie, per questo negli "ultimi due giorni stavo male, ho capito che mi mancavi". Queste parole non hanno smosso di un centimetro Floriana, che già alle compagne di viaggio aveva confidato che "quando mi sento ferita per me è tutto finito". Ed ha mantenuto la parola, nonostante Federico abbia pianto durante il falò, ma lei senza neanche guardarlo ha commentato: "Lui piange adesso, che pianga. Io ho pianto tutti i giorni per colpa sua, lui non lo sa come mi ha fatto stare. Che pianga".

Federico ha provato a spiegare le sue ragioni: "Lei non sa quello che provo, qua dentro l'ho capito: che la amo da morire"

"Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me. Tutto quello che fai e hai fatto con questa ragazza, con me non lo fai da più di un anno" ha risposto Floriana.

Alla domanda di Filippo Bisciglia "Esci da sola o con Federico?", ha risposto: "Torno a casa da sola".