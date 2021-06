Temptation Island: Floriana e Federico, 13 anni di differenza e poche attenzioni

Temptation Island sta per iniziare e anche l'ultima coppia è stata presentata: sono Floriana e Federico. 13 anni di differenza e un problema di attenzioni da parte di Floriana che in parte è stato confermato anche da Federico, che ha ammesso di non corteggiarla più come prima. Il 30 giugno inizierà la prima puntata.

Chi sono Floriana e Federico: lavoro e storia d'amore

Federico ha 34 anni ed è di Palermo, stessa città d'origine anche per Floriana che però di anni nel ha 21. I due stanno insieme da 2 anni e i problemi sono iniziati quando Federico ha iniziato ad avere meno attenzioni nei riguardi della fidanzata.

Chi sono Floriana e Federico: i problemi della coppia

"Sono Floriana ho 21 anni, vengo da Palermo e sono fidanzata con Federico da 2 anni. All'inizio andava tutto bene dopo un po' ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all'inizio e diciamo a darmi anche un po' per scontata" ha spiegato Floriana.

"Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima" così si è giustificato Federico. "Voglio capire se lui è realmente innamorato di me - ha aggiunto Floriana nella video intervista - o se sta con me sono per una questione di abitudine".

"Io affronterò questa esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì quello che succede succede" ha concluso Federico, quest'ultima frase sembra quasi un avvertimento...