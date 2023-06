Temptation Island, la coppia Gabriela e Giuseppe: "Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia" (video)

Temptation Island 2023 è pronta al suo debutto in prima serata su Canale 5. L'appuntamento con il "viaggio nei sentimenti" è per lunedì 26 giugno 2023, il primo di una serie che mostrerà le coppie messe a dura prova da tentatori e tentatrici per valutare la solidità dei loro legami. Sui social l'account ufficiale del programma ha svelato la clip con i primi due protagonisti, Gabriela e Giuseppe.

Chi sono Gabriela e Giuseppe di Temptation Island 2023

La prima coppia a presentarsi al pubblico è quella composta da Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni. A raccontare brevemente la loro storia è lei. "Ciao sono Gabriela, siamo fidanzati da 7 anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola" dice la ragazza nel video: "A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, però per sbaglio, dal mio numero. Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto "Ciao stasera dobbiamo vederci". Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare "American boy". La giovane viene poi raggiunta dal fidanzato Giuseppe che, sorridente, le siede accanto. Ancora nessuna replica da parte sua, ma tempo e modo daranno anche a lui la possibilità di dire la sua.