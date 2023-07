Temptation Island: "Gabriela e Giuseppe non si sono lasciati", l'indiscrezione

Gabriela e Giuseppe sono sicuramente due dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Temptation Island. Insieme da 7 anni, quando si sono fidanzati lei aveva 12 anni e lui 17. La loro è una relazione con alcuni problemi che sono venuti a galla tutti insieme, nonostante ci fossero da tempo, a gennaio 2023 quando Gabriela ha scoperto che il suo gelosissimo compagno aveva installato un'app d'incontri e si faceva chiamare "American boy". Questo ha fatto crollare il castello di carta della 19enne costringendola a fare i conti con la realtà dei fatti.

A Temptation lui doveva dimostrarle rispetto e quanto la amasse, lei doveva convincersi che Giuseppe fosse pentito e invece così non è andato. Lei si è invaghita del tentatore Fuad, che ha anche baciato all'interno della casa dei single, e lui invece ha dimostrato che di lui Gabriela non si può fidare.

Ieri sera, 10 luglio, durante la terza puntata di Temptation Island i due hanno deciso di lasciarsi al falò di confronto anticipato. Entrambi con le lacrime, dopo che si sono divisi, hanno affermato di essere ancora innamorati, soprattutto Gabriela, e questo fa capire che forse tra i due la storia non è davvero conclusa. Lo stesso conduttore, Filippo Bisciglia, ha annunciato che "Non è finito qui il viaggio nei sentimenti per questi due ragazzi, presto sapremo quello che è accaduto dopo il falò di confronto".

Secondo alcune indiscrezioni che stanno girando in questi giorni i due starebbero di nuovo insieme, a raccontarlo sono stati due esperti di gossip: Deianira Marzano e Alessandro Rosica. La prima ha riportato le dichiarazioni che le sono arrivate da una sua follower: "I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui". Il secondo invece sentenzia: "Lei è falsa, non sa nemmeno recitare a questo punto. Uscita insieme a lui e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme". Lasciando così intendere che abbiano visto la puntata dallo stesso divano e magari, anche, mano nella mano.