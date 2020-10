Temptation Island, Gennaro e Anna al falò straordinario: che tranvata

L'ultimo falò era stato un disastro, con Gennaro che su tutte e furie, dopo il confronto, aveva deciso di abbandonare da solo il programma. Poi il ripensamento e la richiesta di incontrare ancora Anna, per riconquistarla e chiederle di tornare insieme. Risultato? Un bel due di picche.

La lettera in cui Gennaro ha dichiarato tutto il suo amore non ha fatto cambiare idea ad Anna, che ha sbattuto in faccia all'ormai ex fidanzato la cruda realtà: "Tu a me non ci hai pensato un attimo. Non ti nego che l'ultima volta che ti ho visto avrei fatto pace, ma succede ogni volta. Questo non è amore. L'amore è un'altra cosa, è serenità, appoggio, io con te non mi appoggio mai. Mi hai colpito nella dignità. Sono innamorata ma non ce la faccio più".

Gennaro ad Anna: "Sarai sempre il mio grande amore"

Nonostante la fermezza di Anna, Gennaro le ha tentate tutte pur di farle cambiare idea. "Sarai sempre il mio grande amore, l'amore che non ho mai potuto avere" ha insistito, ma Anna è inaccessibile: "Lui pensa sempre al suo orticello, sono venuta qui pensando che potesse capirmi e invece niente. Non ce la faccio a uscire con lui" (dopo avergli mostrato un nuovo video con il single Mario). I due si sono salutati, andando ognuno per la sua strada.

Temptation Island, le altre coppie

Carlotta e Nello sono sempre più distanti. Nei rispettivi villaggi si divertono e non sentono la mancanza del partner, campanello d'allarme, soprattutto pensando alla promessa di matrimonio che si erano fatti prima di entrare nel programma.

Davide e Serena ai ferri corti. Accecato dalla gelosia dopo aver visto le immagini della fidanzata con il single Ettore, lui ha chiesto un falò di confronto immediato. Lei, intanto, è sempre più convinta di volersi prendere i suoi spazi, a cui negli ultimi tre anni ha rinunciato per lui, talmente possessivo da impedirle anche di uscire con le amiche.

Alberto e Speranza, insieme da 16 anni, tentennano. Lei ha molte insicurezze e non si sente all'altezza del fidanzato, che al contrario vorrebbe accanto una donna più decisa. Arrivati quasi al termine del programma, per loro è arrivato il momento di prendere una decisione.

Francesca e Salvo sono appena arrivati a Temptation Island. Fidanzati da 3 anni, vogliono mettersi in gioco per provare a ritrovare la complicità e la passione che non ci sono più.