Temptation Island, Guendalina Tavassi riconosce Tommaso: "Mi ha insultata per un anno" / VIDEO

Tommaso Eletti è al momento la star di Temptation Island, non per dei suoi meriti, chiariamolo, ma per la sua gelosia patologica che lo porta a pronunciare frasi che si possono riassumere in un aggettivo devastanti (come ad esempio "La nostra storia è una congiunzione astrale" e "Il tuo corpo è sacro e nessuno può toccarlo"). Ad aumentare "l'interesse" sul 21enne ci ha pensato prima Elettra Lamborghini con un tweet e poi Guendalina Tavassi che con alcune storie Instagram ha affermato di conoscerlo in quanto l'avrebbe offesa sui social.

Guendalina Tavassi, Tommaso e gli insulti

L'ex gieffina e opinionista dei salotti tv ha rivelato di conoscere già Tommaso e di averlo riconosciuto perché le ricorda Megamind (film di animazione della DreamWorks Animation uscito nel 2010) per la sua fronte alta.

"Prima coppia di Temptation Island che vedo e penso 'Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind'. Poi mi sono ricordata. C'era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché io non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui".

Chissà se poi Tommaso risponderà a Tavassi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Valentina e Tommaso, una relazione con il terzo incomodo: la gelosia

Una relazione squilibrata e non per l'età. Tra Valentina e Tommaso ci sono 19 anni di differenza, ma si sa l'amore, se è vero, non guarda nè ai numeri nè alla distanza, il loro problema è la grande, enorme e ingombrante, gelosia di Tommaso. Il ragazzo ha ammesso di aver paura di perderla, "perché è più grande, è bellissima, ha più esperienza" e lui si sente piccolo e insicuro, ma lo diciamo subito, la soluzione non è essere possessivi, ma lavorare su se stessi. Cosa che evidentemente Tommaso non ha mai fatto, forse per colpa della sua giovane età (ha soli 21 anni).

Tommaso si considera "già sposato" e durante il primo falò ha mostrato quanto la sua gelosia possa condizionare il suo umore.