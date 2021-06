Temptation Island, svelata la data d'inizio. Le informazioni sulle coppie

La produzione di Temptation Island ha da poco iniziato a svelare le coppie che parteciperanno a quest'edizione 2021. Tra le informazioni più attese mancava però la data d'inizio, in molti avevano già parlato del 30 giugno, ma con uno spot su Canale 5 è arrivata la conferma.

Quando inizia Temptation Island 2021? La data ufficiale

Temptation Island 2021 inizierà il 30 giugno 2021. La trasmissione sarà condotta da Filippo Bisciglia e probabilmente quest'anno vip e nip saranno uniti in un'unica edizione in quanto è ormai ufficiale che Temptation Island Vip non ci sarà.

Le coppie del 2021:

Claudia e Ste

Valentina e Tommaso

Manuela e Stefano

Jessica e Alessandro

Le altre coppie devono ancora essere presentate.

Dove è girato Temptation Island

Anche questa stagione Temptation Island è girale sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais, in Sardegna. Una baia incorniciata tra lingue di bianca e sottile sabbia e un mare cristallino dalle mille tonalità di azzurro… un angolo di paradiso immerso in un’oasi mediterranea caratterizzata da olivi millenari, allori, carrubi, mirti selvatici e ginepri che rendono il Relais un posto da sogno.

Come funziona Temptation Island

La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno.

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.