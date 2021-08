Temptation, ritorno di fiamma tra Jessica e Alessandro? La coppia fa chiarezza: il video

Il matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo è stato un evento che sui social ha documentato gli strascichi delle dinamiche trasmesse in tv da Temptation Island. Tra gli invitati alle nozze della coppia, infatti, c’erano anche tutti i componenti del cast dell’edizione del programma appena concluso, tra cui gli ormai ex Stefano e Manuela (il cui incontro ha suscitato la reazione della nuova fiamma di lui, Federica) e Alessandro Autera e Jessica Mascheroni.

In particolare, è stato il clima sereno dimostrato da questi ultimi in alcune storie Instagram ad insinuare il dubbio che tra i due fosse in atto un improvviso ritorno di fiamma: incuriosito dalle battute di Jessica ripresa davanti al Range Rover dell’ex fidanzato, più di qualche folllower ha chiesto loro se non fossero tornati insieme, possibilità che i due hanno tenuto seccamente ad allontanare con un video.

Temptation, Alessandro e Jessica chiariscono: "Siamo solo amici"

“Siccome ci state bombardando di domande perché Jessica ha messo una storia con il Range Rover, volevo chiarire subito una cosa: siamo amici, non c’è più nulla, non c’è più niente”, ha affermato allora Alessandro nel filmato social registrato con la ex fidanzata: “Io vedo una persona e anche lei. Ci vogliamo solo bene e io non porto rancore a nessuno”.

Nessun colpo di scena, dunque, la situazione tra i due non è affatto cambiata: Alessandro Autera sta continuando a frequentare la tentatrice Carlotta Adacher conosciuta a Temptation Island, mentre Jessica Mascheroni, dopo la conoscenza non proseguita con il tentatore Davide Basolo, sarebbe impegnata con una nuova persona, per ora, ancora non indicata.

(Di seguito, il video tratto dalle storie Instagram)

