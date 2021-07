Temptation, "Luciano è pagato per stare con Manuela": in un video la replica della coppia

La storia tra Luciano Punzo e Manuela Carriero prosegue a gonfie vele dopo la fine di Temptation Island: i social sono vetrina dei momenti felici della coppia, entusiasta di condividere con i follower la gioia di essersi scoperti innamorati alla fine del percorso televisivo. Per la donna l’ex fidanzato Stefano Sirena con cui aveva partecipato al programma pare ormai un lontano ricordo, ma, ciò nonostante, c’è chi insinua che la relazione possa non essere così sincera come appare, soprattutto da parte di lui.

Qualcuno, infatti, insinua che Luciano stia solo fingendo di essere innamorato della neofidanzata e che, addirittura, sia "pagato" per recitare un ruolo. L’accusa, tuttavia, non scalfisce la serenità della coppia che, in una serie di storie Instagram, ha replicato all’insinuazione con i fatti e una bella dose di ironia.

Luciano e Manuela replicano alle accuse

La coppia si è ripresa al mare, pronta a ribadire ancora un amore scandito da baci e abbracci: "Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme", afferma lui baciando Manuela a favore di smartphone. "Dì la verità, quanto prendi al giorno per stare con me?" chiede lei provocatoriamente; "Tanto, veramente tanto…" ironizza lui, smentendo così le insinuazioni sulla sincerità del suo coinvolgimento.

(In basso, una storia Instagram della coppia)

