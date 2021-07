Temptation Island: Manuela e il single Luciano si sono baciati, lui le dichiara il suo amore

Baci appassionati, sguardi d'intesa e parole che sono anche più importati del bacio. Sembrerebbe essere scoppiato l'amore tra il tentatore Luciano e la fidanzata Manuela. Sotto la luna e i tendaggi di un baldacchino posizionato in riva al mare i due si sono scambiati i loro primi baci. Luciano le ha confessato di provare dei sentimenti per lei e di essere pronto a renderla felice anche, e soprattutto, fuori dal programma.

Manuela e Luciano si baciano in riva al mare

Luciano ha dichiarato il suo amore a Manuela, lui in questo percorso le è sempre stato vicino, ha cercato anche di farle capire quanto sia succube del suo compagno. Luciano le ha chiesto espressamente se volesse continuare la loro conoscenza all'esterno. "Io so che voglio Manu, credo anche tu lo sappia. Non è così? Allora lasciati andare. Non voglio vederti così, io una persona come te non la farei mai piangere. Vuoi essere felice con me?".

Dopo alcuni momenti in cui Luciano ha provato a baciarla e lei si è ritratta, alla fine i due si sono baciati sempre più appassionatamente, tanto che Manuela poi avrebbe voluto fare subito il falò di confronto con Stefano per poter stare con il tentatore.

La complicità tra Manuela e il single Luciano diventa sempre più forte e un bacio molto passionale porta Manuela a chiedere un falò di confronto immediato con il suo fidanzato Stefano! Cosa accadrà? #TemptationIsland pic.twitter.com/taPyUnhyFf — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021