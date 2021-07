Temptation Island, i problemi di sesso tra Manuela e Stefano: "Lui vuole Cicciolina"

Una relazione problematica che annaspa tra gli insulti e i "se". Manuela e Stefano continuano a offendersi in ogni clip, lui non perde mai l'occasione di ricordare quanto "faccia bene la casalinga" e lei di quanto lui l'abbia fatta soffrire. A tutto ciò vanno aggiunti molti altri commenti negativi e pensati che Stefano rivolge alla compagna "stupida", "sono più intelligente io", "fallita di merd*, che non sa fare niente" e ancora paragoni con la single Federica che ritiene "più bona" della compagna.

Ovviamente Manuela non può rispondere a queste affermazioni perché nei video lei non sente le reazioni ai suoi video, ma nel caso in cui dovessero uscire dal programma insieme sarebbe divertente sapere come la fidanzata ha reagito dopo averle sentite.

Temptation: Manuela e Stefano una storia giunta alla fine?

Dopo i numerosi tradimenti di Stefano, Manuela ha perso la fiducia nel compagno, come anche l'interesse sessuale. La donna nel single Luciano ha trovato una persona con la quale confrontarsi, parlare e perché no essere coccolata. Questo manda su tutte le furie Stefano anche se lui prova a negarlo: "Non mi tocca, è solo una stupida, nasce l'amore qui... È evidente che lei sia venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un'insicura. A quel punto le augurerò il meglio. Io l'unica cosa che dovevo fare era lasciarla quando l'ho tradita".

Stefano non parla mai da fidanzato geloso, ma sempre da uomo rabbioso e guardando un altro video della compagna, vicina al single, reagisce dicendo: "Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto. Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo" e aggiunge "Mò ti faccio vedere io".

Manuela: "Lui voleva una come Cicciolina"

Quando è Manuela a vedere i video riguardanti Stefano si vengono a scoprire sempre nuovi dettagli, questa sera la donna ha sentito il compagno parlare di tutte quelle volte in cui lei si sarebbe approfittata, economicamente, di lui e della sua famiglia. La fidanzata tra lo sbigottito e lo sconvolto ha iniziato a parlare della loro vita di coppia rivelando: "L'ultima volta che abbiamo provato a fare l'amore mi ha detto ‘non mi piace come baci'. Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo". E ha poi aggiunto: "Ho scoperto cje il giorno del mio 30esimo compleanno invece di festeggiare, si è iscritto a Tinder. Gli era arrivata l'email di conferma".