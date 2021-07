Temptation Island, Manuela e Stefano, lei: "Fare l'amore con lui è una cosa sporca"

Manuela e Stefano stanno attraversando un periodo molto difficile e Temptation Island non li sta aiutando a recuperare la relazione. Manuela ha perso la fiducia in Stefano dopo che l'ha tradita e per colpa di alcuni comportamenti, Stefano invece sottolinea quanto sia troppo casalinga.

Temptation Island: Manuela, Stefano e il sesso

Stefano ha visto un video in cui Manuela parlava della loro vita sessuale al tentatore Luciano: "Anche quando viene a acasa mia la sera, io non ce la faccio a fare l'amore, mi sembra una cosa sporca come lo fa lui. Lo fa in modo meccanico". E parlando del single Luciano ha affermato che oltre ad essere bello ha un bel cuore, ed è questo che fa restare una donna.

Nel video Stefano ha visto la fidanzata ballare, scherzare con il tentatore e non ha saputo trattenere ls sua reazione: "Spero di non beccarlo fuori dal programma... lo spero per lui. Le confidenze che si è presa lei io queste confidenze non le ho mai prese, ora faccio come fa lei, me la vivo al 100% questa esperienza, le persone che mi fanno stare bene come dice lei ce le ho".

"Perché non mi hai lasciato prima di venire qui? - dice Stefano e al compagno d'avventura Federico, dopo essere tornato al villaggio - ho capito che mi vuole lasciare. Ora magari si innamora pure".

Questa frase si lega al fatto che Manuela consiera molto bello Luciano: "Tu sei il più bello, sia esteticamente che come persona. Con te non ci si annoia mai". Poi chiacchierando con le altre ragazze ha spiegato: "È bellissimo, non si può negare. Lui ha qualcosa che mi attira, il sorriso, il carattere, la dolcezza. Io dico ‘Se hai un bel corpo fai avvicinare, se hai una bella mente puoi intrattenere, ma solo se hai un bel cuore puoi far restare'. Non lo conosco: è bello, intrattiene, ha un bel cuore? Lo scopriremo solo vivendo".