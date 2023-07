Maria De Filippi a Temptation Island: Filippo Bisciglia rivela il ruolo dietro le quinte

A Temptation Island Maria De Filippi non compare mai e Filippo Bisciglia è il solo a raccontare le dinamiche delle coppie che restano le uniche protagoniste del programma più seguito dell'estate. Ma la presenza e il contributo della conduttrice e autrice televisive sono fondamentali per la riuscita del reality che, come Uomini e Donne, C'è posta Per Te, Tu sì Che Vales e Amici, è realizzato dalla casa di produzione Fascino che fa capo a lei, descritta dal volto dello show di Canale 5 come un'attenta osservatrice di ogni fase, soprattutto di quella fondamentale del montaggio. La conferma è arrivata nei giorni scorsi con le foto che hanno mostrato lei e il figlio Gabriele in Sardegna proprio per seguire le ultime registrazioni di Temptation e, di nuovo adesso, con le parole di Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi a Temptation Island

Che Filippo Bisciglia sia legatissimo a Maria De Filippi sia da un punto di vista professionale che affettivo è ben noto: il conduttore si è detto spesso grato nei confronti dell'autrice che, anche nell'ultima intervista concessa al magazine Nuovo in Famiglia, ha descritto come una delle persone più importanti della sua vita.

"Sì è vero, le sono molto grato e a lei mi lega un rapporto bellissimo. Lei è tra le donne più importanti della mia vita. Io le sarò sempre grato per aver creduto in me e spero anche non si ricreda mai. Maria è una persona alla quale voglio davvero tanto bene e penso che la cosa che ci lega di più sia proprio l'affetto reciproco" ha confidato Bisciglia prima di entrare nel merito delle sue capacità professionali. "E tuttavia dal punto di vista professionale non c'è partita tra noi due, io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei. Dalla De Filippi imparo davvero tanto anche solo guardandola quando spiega le cose".

Riguardo alle qualità più rilevanti di Maria De Filippi, il conduttore ha poi parlato dell'ascolto degli altri come principale caratteristica e di una "genialità" lavorativa eccezionale: "Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio" ha spiegato, "I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali". Insomma, le puntate che vanno in onda tutti i lunedì sono supervisionate sempre da Maria, presenza silenziosa ma determinante per il successo del programma seguito da milioni di telespettatori.