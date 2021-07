Temptation Island, il meglio e il peggio della quarta puntata

Novità per le ultime due puntate: ecco quando andranno in onda

La quarta puntata di Temptation Island si è conclusa e non senza drammi. Dopo un falò negato e uno finito in lacrime un'altra coppia ha lasciato il viaggio nei sentimenti.

In questa quarta puntata le emozioni non sono mancate. Ecco i momenti migliori (non molti) e peggiori delle coppie ancora in gara.

Doppio appuntamento prossima settimana con Temptation Island: le ultime due puntate andranno in onda il 26 e il 27 luglio.

Manuela e Stefano

Ancora loro. I due non mollano e non si mollano. È incredibile quanto poco abbiano in comune e quante critiche possano esternare l'uno sull'altra e viceversa. "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente" è la frase migliore che Stefano è riuscito a dire sulla compagna, che inevitabilmente si merita il premio "colf della puntata". I due sono vicini a scoppiare, forse manca solo un tradimento fisico, cioè un bacio, per portarli al capolinea che in realtà è stato superato da molto tempo, già da prima di entrare nel programma.

Floriana e Federico

Per una coppia che non molla una che si smolla. Floriana ha preso in mano i suoi sentimenti, e la sua vita, e ha deciso di lasciare Federico che non la rendeva più felice. Un viaggio bagnato quello della ormai ex fidanzata che ogni giorno ha pianto pensando e commentando le azioni del compagno. Al momento i due sono usciti divisi, Floriana è stata impassibile durante il secondo falò da lei richiesto - il primo era andato a vuoto, Federico non si era presentato - e ha chiuso la sua storia.

"Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo" questa frase è stata sicuramente la più importante per la coppia e l'ha pronunciata Floriana. Federico in evidente difficoltà è riuscito solo a dire che ha capito quanto la ama grazie al programma... questo dice tutto e si merita il premio "Non tutti i tiri al 90esimo diventano goal".

Floriana è stata definita un "cadavere" da Stefano, più di una volta, e la ragazza ci a scherzato sopra, ecco perché si merita il titolo di "Sposa Cadavere" come lei stessa si è soprannominata.

Federico ha richiesto un ulteriore incontro con la compagna, come andrà a finire?

Alessandro e Jessica

Jessica cercava l'uomo di cui si era innamorata 7 anni prima, Alessandro invece gli integratori proteici. Tra un piatto di petto di pollo e le mandorle a merenda Alessandro però si è imbattuto nella "panterona" Carlotta. Sembrava solo una conoscenza innocente, ma al falò Jessica ha visto il compagno oltrepassare un po' il limite (è entrato negli alloggi delle tentatrici dove non ci sono le telecamere) e non si è mai limitato nei commenti d'apprezzamento. Durante il falò Alessandro ha spiegato a Filippo: "Io mi sono azzerato per lei, per questa qua e ringrazio il programma e ringrazio Carlotta che mi ha fatto rinascere. Perché con questa qua non ci posso fare niente. Lei non mi riesce a lasciare? Perché lei sta comoda a stare con me. Non si merita niente" Stando a quanto affermato da Alessandro, Carlotta si merita il premio di "Salvatrice della puntata", mentre lui quello di "Miracolato".

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio sono la coppia che fa meno discutere, forse perché vivono il loro sentimento in modi molto diversi rispetto agli altri. Lei ride, scherza e balla con tutti, oltre a fare introspezione - parlando soprattutto del compagno -, lui invece si dispera per i suoi errori e vive nella paura di perderla.

Durante il falò Natascia si sarebbe aspettata un video del fidanzato, invece è rimasta delusa soprattutto perché vorrebbe vederlo: "Quando lo vedo negli altri video ho un colpo al cuore, mi dispiace se non ho suoi video, ma io mi sto divertendo e non cambierò il mio modo di fare perché non sto facendo nulla di male". I due potrebbero meritarsi il premio "Teneri del programma", ma è ancora troppo presto... ciò che Temptation non riesce ad unire, Temptation divide...