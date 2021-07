Temptation Island, il meglio e il peggio della terza puntata

Il viaggio nei sentimenti spesso non porta alla meta desiderata, lo hanno dimostrato Valentina e Tommaso che entrati innamoratissimi nel programma ne sono usciti separati, in particolare Valentina è stata pure tradita. Non tutte le storie hanno una brutta fine, anzi.

In questa terza puntata le emozioni sono state molte, alcune esagerate, altre molto finte, altre ancora sincere mostrando quanto l'amore possa essere cieco. Ecco i momenti migliori (non molti) e peggiori delle coppie ancora in gara.

Claudia e Ste a Temptation Island

Dalla boxe contro i pouff all'amore ritrovato. I due promessi sposi hanno deciso di fare il grande passo e sono usciti insieme da Temptation Island. La fiamma nel loro sguardo si è riaccesa, ma prima si sono confrontati apertamente - e qui c'è da chiedersi se fosse necessario, per davvero, un aiuto televisivo - giurandosi di provare a smussare i lati caratteriali che fanno soffrire l'altro/altra. A loro va il premio "Impegno di coppia": Ste si impegnerà a cercare di capirla "quando non parla", Claudia ha invece riconosciuto di essere spesso troppo orgogliosa e quindi si impegnerà a dire "scusa".

L'affermazione migliore se l'aggiudica Ste che a conclusione del falò di confronto anticipato, e con in braccio Claudia, le ha detto scherzosamente: "Sei una stro**a, ma ti amo anche per questo. Giuro che dopo il matrimonio ti taglio i capelli".

Manuela e Stefano

Una relazione basata sul risentimento. Ecco come si può riassumere "l'amore" tra Manuela e Stefano. Nessuno, neanche i loro compagni d'avventura hanno chiaro perché i due stiano insieme. Una tradita, l'altro insoddisfatto riversano l'uno sull'altra le proprie insofferenze e frustrazioni. Si dedicano offese e parole poco gentili tanto che Stefano è arrivato a chiamare la compagna oltre che casalinga, con un'accezione negativa, anche "Fallita di mer*a" (che si aggiudica il premio flop della serata per la coppia). Manuela dal canto suo non si risparmia dettagli interessanti della sua vita amorosa:

L'ultima volta che abbiamo provato a fare l'amore mi ha detto ‘non mi piace come baci'. Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo.

A buon intenditore poche parole... per lei il premio "Baciatrice della puntata". Premio "Crocerossino della terza puntata" a Stefano per la sua grandissima pazienza: "Stavo con lei per dispiacere nell'ultimo periodo".

Floriana e Federico

Lei è innamorata dell'idea che ha di lui e lui è innamorato di quello che pensava potesse essere la loro relazione. Non ci sono altre spiegazioni a tutte le problematiche che Floriana e Federico hanno dopo due anni insieme. Federico è così rassegnato ad una relazione monotona e triste con Floriana che ha addirittura affermato che bacia "più il cane di lei":

Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei.

Un'affermazione forte che si merita il premio "Coccole al cucciolo". Federico però si merita anche il premio "Difesa scampata della puntata", guardando un video nel Pinnettu, il compagno d'avventura Stefano rivolgendosi a Floriana l'ha definita "Un cadavere", il fidanzato neanche si è scomposto, anzi, ha quasi accennato un sorriso.

Alessandro e Jessica

Il premio "Viziata della puntata" se lo aggiudica Jessica perché secondo quanto raccontato da Alessandro lui l'avrebbe mantenuta 'fino a ieri' e le avrebbe comprato l'auto senza chiedere nè se nè ma. Ovviamente questo, che fosse vero o falso, poco importa perché Jessica, nei video che ha ascoltato e visto Alessandro, non parla di mancanze materiali, ma di quelle affettive e emozionali. Per la fidanzata è sempre preso tra palestra e lavoro e non si concede mai un po' di svago, secondo Alessandro è Jessica a non voler uscire di casa.

I premio "Dichiarazioni alla francese" se lo aggiudica Alessandro che sfogandosi con i compagni ha rivelato di aver chiesto a Parigi, a Jessica, di fare un figlio con lui tre anni fa. Forse era meglio un bacio alla francese.

Natascia e Alessio

I due ancora non hanno regalato frasi degne di nota, da ricordare però le lacrime che Alessio ha versato nella seconda puntata. Il meglio per loro deve ancora arrivare, anche se Natascia durante il falò con Filippo Bisciglie è sembrata quasi convinta di voler lasciare il compagno.