Temptation Island 2023, Mirko e Perla sono la settima coppia: il video di presentazione

La settima coppia presentata dall'account social di Temptation Island sono Mirko e Perla. A pochi giorni dall'inizio del programma di Canale 5 i due nuovi protagonisti hanno brevemente raccontato i loro problemi nella clip di presentazione, con lei che lamenta l'assenza di stimoli nella relazione e lui che si sente incompreso rispetto agli sforzi che fa per renderla felice.

"Mi chiamo Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da cinque anni. Ho scritto io a Temptation Island perché per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici: ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione" afferma la fidanzata; dal canto suo Mirko si difende: "Io ci provo, ma vedo un muro davanti a me, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta" dice il ragazzo. Per sapere come andrà la loro storia e quella delle altre coppie di questo viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dal 26 giugno, in prima serata.