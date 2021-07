Temptation Island, il falò di Natascia e Alessio: la coppia lascia il programma insieme

L'ultimo falò di questa edizione di Temptation Island è stato quello di Natascia e Alessio. I due stanno insieme da due anni e mezzo e i problemi sono iniziati a causa della mancanza di fiducia da parte di Alessio. Avevano deciso di partecipare al programma per ritrovare lo slancio per stare di nuovo bene insieme.

Il falò di confronto di Natascia e Alessio

Alessio era molto deluso e sembrava davvero convinto di voler lasciare Natascia (in realtà solo per alcuni minuti all'inizio del falò), Natascia dal canto suo era abbastanza sorpresa di trovare il compagno così arrabbiato con lei. Alessio ha voluto vedere subito i video per spiegare alla compagna che ha sofferto molto per le parole che lei ha pronunciato.

Alessio l'ha accusata di aver detto cose che avrebbe dovuto tenere per sè e le ha rinfacciato di non aver pensato che le sue azioni avrebbero causato in lui grandi sofferenze. Natascia ha però voluto sottolineare come alcune cose dette e fatte avessero l'intento di smuovere Alessio per farlo reagire. "Io ti ho voluto far capire non che devi essere geloso, ma che puoi perdermi. Qui ho ricevuto attenzioni che te non mi davi da tempo ma che pretendevi da me. Io sono questa, non puoi cambiarmi. Ho la sensazione che tu voglia una persona diversa, ma io sono così e devi accettarmi per come sono" ha spiegato la ragazza.

Ha inizio il falò di confronto fra Natascia e Alessio ? Secondo voi come finirà il loro viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland pic.twitter.com/7b9QyTXS0c — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Alla domanda di Filippo "Esci da solo?" ha risposto di no: "Mi hai ferito troppo, mi sono sentito troppo solo, ma non ce la faccio a lasciarti, non riesco ad andare via senza di te". E se il fidanzato aveva cambiato idea, Natascia rimasta molto delusa dal poco lavoro fatto dal compagno stava quasi per dire di voler lasciare il programma da sola: "Io penso che questo percorso a questo punto non sia servito a tanto e non voglio tornare a casa e essere punto e a capo".

Alessio allora sì che si è impaurito ed è stato "costretto" a riconoscere di aver capito, davvero, di aver sbagliato e di voler ricominciare insieme. La coppia ha così lasciato il programma insieme.