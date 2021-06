Temptation Island, Natascia e Alessio due anni di relazione fondata sulle critiche

A scrivere al programma è Natascia perché non sopporta più le continue critiche del fidanzato

Temptation Island inizierà il 30 giugno e come sempre saranno sei le coppie a mettere alla prova i propri sentimenti. Gli innamorati si sono descritti in alcune videopresentazioni in cui hanno spiegato i motivi che li hanno portati a scrivere a Temptation. La quinta coppia è quella formata da Natascia e Alessio.

Chi sono Natascia e Alessio : lavoro e storia d'amore

Natascia ha 31 anni ed è fidanzata con Alessio da due anni e mezzo. Convivono nella casa di lei da circa 18 mesi ma la loro relazione si trova ad un punto morto. Su Alessio non si hanno informazioni.

Chi sono Natascia e Alessio: i problemi della coppia

"Sono Natascia, ho 31 anni e sono fidanzata con Alessio da 2 anni e mezzo e conviviamo a casa mia da un anno e mezzo. Scrivo io a Temptation Island perché all'inizio Alessio era l'uomo perfetto - spiega Natascia nella videopresentazione - poi ha cominciato ad essere molto giudicante nei miei confronti e vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell'essere me stessa".

"Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione - ha aggiunto Alessio -, lei comunque ha perso un po' le speranze, lei non si rende conto quanto mi trascuri in alcune circostanze". Di tutta risposta Natascia ha ribattuto: "Lo trascuro perché lui mi ha giudicata tanto e io ho messo un muro".