Natascia e Alessio in crisi dopo Temptation Island

Il loro è stato l’ultimo falò di questa edizione di Temptation Island: dopo un confronto serrato che sembrava aver chiarito l’intenzione di lasciare alle spalle il passato, Natascia Zagato e Alessio Zanoni hanno abbandonato il programma insieme, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Un mese dopo, la coppia ha raccontato che tutto stava proseguendo abbastanza bene, nonostante alcune incomprensioni che adesso, però, sembrano aver scatenato una crisi.

A rivelarlo è stata la stessa Natascia mentre si trovava in viaggio verso Milano con la neo sposa Claudia Venturini. Su Instagram, a chi le ha chiesto "Tu e Alessio state ancora insieme?" la donna ha replicato: "Stiamo vivendo un momento difficile". E ancora: "Questa piccola crisi riguarda sempre i motivi per cui siete entrati nel programma? Si può superare?" è stato il nuovo interrogativo, che come risposta ha trovato il suo amaro commento: "Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio".

La sua confidenza comunque lascia ben sperare rispetto al superamento di questo nuovo momento complicato, anche perché Natascia non ha nascosto l’attrazione ancora presente verso il compagno definito come "il più bello del mondo". E Alessio? Al momento lui non ha aggiunto nulla alle parole della fidanzata a cui, alla fine del programma, ha promesso il massimo impegno per ricucire la loro relazione.