Lavori in corso per il reality show dell'estate condotto da Filippo Bisciglia

E' l'appuntamento televisivo più atteso dell'estate ed anche quest'anno i lavori sono in corso per Temptation Island 2021, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino PGT. Poco o nulla è dato sapere della prossima edizione, ma proprio in queste ore i listini pubblicitari di Publitalia (concessionaria di pubblicità delle reti televisive Mediaset) hanno svelato la data di debutto della trasmissione.

Quando comincia Temptation Island 2021

La data di inizio di Temptation Island 2021 è prevista per mercoledì 30 giugno 2021, mentre la conclusione è in programma il 2 agosto. E' però probabile che, come spesso accade, il palinsesto subisca variazioni. Di certo c'è che il programma si sposterà al lunedì già a partire dalla settimana successiva. Sei puntate in tutto: dopo quella del 30 giugno, le successive vanno in onda il 5, 12, 19/07 e 26 luglio per poi avere una finale il 2 agosto.

Come partecipare a Temptation Island 2021: requisiti e contatti

La redazione è al lavoro per trovare le coppie da piazzare in gara quest'anno. Come partecipare a Temptation Island 2021? Se siete una coppia stabile con un'età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avete figli in comune e non siete sposati, basterà iscriversi su Wittytv.it oppure chiamare il numero 063721721.

Temptation Island 2021, il format

Sei coppie, non sposate e senza figli, 21 giorni da trascorrere "separati”, 12 ragazzi single per le fidanzate, 12 ragazzi single per le fidanzate e un unico posto da sogno. E il desiderio per i protagonisti di trovare una risposta a tre importanti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?

Tutti e dodici i componenti delle coppie però, al calar del sole sul ventunesimo giorno – nel corso dell’ultimo Falò – dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: "Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?".