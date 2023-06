Quante puntate sono e quando finisce Temptation Island 2023

Lunedì 26 giugno torna su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa, il reality dell'estate: "Temptation Island", giunto alla sua undicesima edizione. Sette coppie in crisi, dodici tentatori e dodici tentatrici: l'amore riuscirà a sopravvivere? Padrone di casa è anche stavolta Filippo Bisciglia. Ma quante puntate prevede la nuova edizione del programma? Scopriamolo insieme.

Temptation Island: quando finisce?

"Temptation Island" va in onda su Canale 5 a partire dal 2014. In realtà il reality ha avuto una prima edizione risalente a ben nove anni prima: condotta da Maria De Filippi, aveva come titolo "Vero amore". A partire dalla seconda edizione "Temptation Island" è condotto da Filippo Bisciglia, nona edizione esclusa, presentata da Alessia Marcuzzi. Il programma torna adesso a distanza di due anni con la stagione numero undici e un format rimasto pressoché invariato.

Sette coppie in crisi giungono in un villaggio della Sardegna, il Resort "Is Morus Relais" di Santa Margherita di Pula (CA). Tutte le coppie vengono separate: gli uomini sono messi a stretto contatto con dodici donne single "tentatrici", le donne con altrettanti uomini single "tentatori". Nelle puntate serali le coppie sono richiamate al falò, per fare un bilancio e confrontarsi sulla settimana trascorsa.

Le sette coppie di "Temptation Island 2023" sono: Alessia e Davide (32 e 39 anni), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni), Manu e Isabella (27 e 26 anni), Daniele e Vittoria (33 e 32 anni), Ale e Federico (entrambi 31 anni), Francesca e Manuel (23 e 30 anni) e Perla e Mirko (25 e 26 anni).

Scopriamo adesso il calendario dell'undicesima edizione di "Temptation Island:

- Prima puntata: lunedì 26 giugno 2023

- Seconda puntata: lunedì 3 luglio 2023

- Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023

- Quarto puntata: lunedì 17 luglio 2023



- Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023

- Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023

Il calendario qui riportato è quello previsto prima della partenza dello show. Eventuali cambi di giorno delle trasmissioni sono come sempre da mettere in preventivo.